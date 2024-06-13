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DENHAM x WDS POCKET TEE
商品番号 Y85160491517
商品名

DENHAM x WDS POCKET TEE
ブランド名 デンハム
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DENHAMxWDSPOCKETTEEデンハム　ウィンダンシー　ポケット　Tシャツ　ポケT未使用タグビニール袋付きショッパー付きM身幅/114cm/着丈/73.5cm/裄丈/46cmカラー　ホワイトWINDANDSEAとの初コラボレーション。刺しゅうがアクセントに映えるポケットデザインのTシャツです。SEAのロゴとシザーマークの刺しゅうや後ろ裾のワッペンもコラボデザインならでは。背中には反転されたロゴプリントが大胆に施されています。シックなカラーでコーディネートにこなれ感もプラスしてくれるアイテムです。（OnlineStoreより引用）※DENHAMONLINESTOREで購入した正規品です※通常サイズよりも少し大きめだと思います※値段交渉はご遠慮させていただきます
http://narcologia.ru/goods/injure803167.html
http://narcologia.ru/goods/influenza809593.html
http://narcologia.ru/goods/stealth108476.html
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