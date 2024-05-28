激レア ヴィンテージ DEVILOCK デビロック ラグラン スリーブ Tシャツ ...

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90's激レアヴィンテージDEVILOCKデビロック修斗SHOOTOサポート期ラグランスリーブTシャツsizeXL身幅54cm着丈65.5cm袖丈20cm※1肩幅51cm※2※1、※2、ラグランスリーブの為推定値90年代後半の修斗サポート期のTシャツです。袖が少し長めで、ボディ裾は切離し仕様です。今となってはかなりレアな商品で入手困難なデザインです。90年代当時にプレ値でヤフオク購入した商品です。総合格闘技MMA桜井マッハ速人佐藤ルミナRIZINベラトールONE等お好きな方に。この機会に是非ご検討下さいませ。〈ブランド説明〉1996年、恵比寿に現れたブランドDEVILOCK。デザイナーの遠藤憲昭氏の作る洋服や世界観に多くの根強いファンを虜にしながらも2011年に突如解散。そんな遠藤氏が2019ssコレクションより新ブランドDECOY\u0026CO.を経て遂にDEVILOCKを復活させました。同傾向としてはneighborhoodネイバーフッド滝沢伸介WTAPSダブルタップスAPEUNDERCOVERRECONSUBWEAR藤原ヒロシNIGOムラジュンキムタクBRAHMANTOSHI-LOW裏原宿等お好きな方にも。