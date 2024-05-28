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限定 RHC×NEW ERA×Los Angeles Dodgers/ブラック
商品番号 W96812995832
商品名

限定 RHC×NEW ERA×Los Angeles Dodgers/ブラック
ブランド名 ロンハーマン
特別価格 税込 4,200 円
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商品詳細

RHCロンハーマン限定LAドジャースロンハーマンがニューエラを別注したキャップになります！2020SSNEWERA×RHC×LosAngelesDodgers/別注/ブラック入手困難な激レアモデルです。90年代のロサンゼルスドジャースのロゴを使って、バックにはRHCロゴ、サイドにはニューエラ、MLBのロゴが入る特別仕様となります。アジャスタータイプのため、頭の大きさによらず調整可能なモデルとなります。NewEraforRHCLACapcolor:BLACK黒正規品、未使用！！サイズ:フリーサイズ(スナップバックで調整可能)完全限定で販売され、即完売したお探しだった方、気になる方ございましたら是非ご検討くださいますようお願い致します。
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