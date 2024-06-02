モンクレール　マフラー　グレー　ユニセックス

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商品詳細
モンクレール マフラーユニセックスで使用できます。カラー···グレー素材···ウール数年前に店舗で購入しました。クリーニングに出す前に検品しダメージなどなかったかと思います。クリーニング済ですが中古品の為気になる方はご遠慮下さい。クリーニングのビニールのまま開封せずに送ります。
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