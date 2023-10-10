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フェアファクス　FAIRFAX ネクタイ　ペイズリー
商品番号 J39100834760
商品名

フェアファクス　FAIRFAX ネクタイ　ペイズリー
ブランド名 フェアファクス
特別価格 税込 1,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェアファクス　FAIRFXネクタイペイズリーターコイズブルー大剣幅8cm日本製　handmadeです。ほぼ未使用品になります。ご検討よろしくお願いします。柄・デザイン···花柄カラー···ブルー#フェアファクス#FAIRFAX#ネクタイ#ペイズリー
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