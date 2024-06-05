patagonia サーフブリム パタゴニア ナイロン ハット

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●ブランドpatagonia/パタゴニア●サイズL●カラー黒●付属品画像の物が全てになります●商品について殆ど使用しないで保管していたので、大きく目立つダメージ箇所等は無いと思います。その他素人主観の為、記載以外にも見落としがあるかもしれませんので神経質な方や中古品にご理解の無い方、完品をお求めの方はご遠慮下さい。出品物をご覧頂き、誠にありがとうございます。自己紹介欄も合わせてお読み下さいm(__)m