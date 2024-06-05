【USA製】90s ヴィンテージ 新聞プリントTシャツ XL シングルステッチ

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◆コメント無し即購入OK◆フォロー割引フォロワー様は200円お値引きさせて頂きます。コメント欄よりご連絡下さい。--------------------------------------------------⚫︎サイズ表記サイズ:XL肩幅61cm身幅60.5cm袖丈21cm着丈75.5cm※若干の誤差はご了承下さい。⚫︎カラーホワイト、白⚫︎素材コットン⚫︎ディテール裾シングルステッチ袖シングルステッチ⚫︎生産国MadeInUSA/アメリカ製⚫︎ブランドFRUITOFTHELOOM/フルーツオブザルーム(ボディ)HoustonRockets/ヒューストンロケッツ(1990's)⚫︎コメント90年代のヴィンテージニュースペーパープリントTシャツ。ボディはUSA製のFRUITOFTHELOOM。裾袖シングルステッチ。こちらはHoustonRocketsが優勝した際のメモリアル物。NBAオフィシャルです。プリントのグラフィックも最高ですね。男性女性ともにおすすめなユニセックスなアイテムになります！その他、映画TシャツやアートTシャツ、バンドTシャツなど随時出品しております→#daisuket⚫︎コンディション特に目立ったダメージや汚れはございませんが、左袖裏と裾にピンホールが見られます。(※画像をご参照下さい。)その他、ヴィンテージ古着特有の使用感が見られます。ビンテージ品の風合いにご理解のある方のみお願いします。⚫︎備考・ネコポス発送になる為、日時等の指定はできません。(ポストに投函されます。)・年代や国によってサイズの概念が異なるので、必ず実寸サイズをご参照下さい。・よほどの事がない限り、お支払いから24時間以内に発送します！(仕事の関係で間に合わない場合はご了承ください。）・トラブル防止の為、必ずご購入前にプロフィール欄を一読下さいませ。・当方の出品するアイテムはデッドストックを除き全てホームクリーニング済みになります。#daisuke古着