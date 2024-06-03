イッセイミヤケ　ネクタイセット　im product

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improductアイムプロダクトイッセイミヤケネクタイ5本セット使用感あるものもありますがまだまだ使っていただけるものばかりです。その他のブランドのネクタイも出品しておりますので合わせてご覧ください。まとめて購入していただける場合気持ち程度ですがお値引きさせていただきますので、コメントを宜しくお願いします。自宅保管品購入時期・使用頻度不明喫煙者なしペットなし