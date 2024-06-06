美品　グッチ　インターロッキング ゴールド　 GG柄

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商品詳細
商品をご覧頂きありがとうございます。GUCCIグッチ ベルトインターロッキングGG柄GGキャンバスロゴ金具 ゴールド 金メンズ レディース⌘サイズ⌘全長 100センチ(バックル含む)バックル 6.5センチベルト幅 4センチ⌘平置き、素人採寸となりますのでご了承下さい。⌘カラー⌘茶色 白 ホワイト⌘素材⌘ レザー ⌘状態⌘使用感はございますが目立った傷や汚れなく、まだまだ長くお使いいただけます写真で確認、気になる所があればコメント下さい⌘大手リサイクルショップ購入⌘⌘タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。⌘配送⌘ご購入後、1〜2日以内には発送させて頂きます。万が一発送が遅れる場合はお取引メッセージにて必ずご連絡させて頂きます。発送は最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。⌘ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。⌘こちらの商品は即購入歓迎です。⌘⌘その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。
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