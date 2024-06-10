週末限定値下~GOYARD ゴヤール サンルイ マティニョン レザー 長財布

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ご観覧頂き有難うございます！新品未使用です縦 ：約10.5cm横 ：約20cmマチ：約3cm付属品：箱、保存袋、並行輸入品です神経質な方や完璧を求める方はお控えくださいすべてのことをご理解いただいた方のみご購入お願い致します。即購入OKです質問等ございましたらお気軽にコメント頂ければ嬉しいです！(˙˘˙)よろしくお願いします!!