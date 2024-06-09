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- 激レア！★パールジャム★2013 ツアー限定★コジック★バンドTシャツ★
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商品詳細
激レア！PearlJamパールジャム2013年、アメリカ・カリフォルニア州オークランドでのツアー会場限定Tシャツです。FrankKozikがイラストを手掛け、デザイン的にもインパクトのある傑作。最近の復刻版や海賊版ではなく、ボディもFRUITOFTHEROOMの当時物で貴重です！【サイズ】XLバンTのコレクション整理で出品させていただきます！画像の通り、状態も綺麗で、気持ち良くお使いいただけるかと思います(^^)ご検討いただければ幸いです！バンドTシャツヴィンテージ70s80s90s
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