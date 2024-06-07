ホワイトハウスコックス　財布\u0026キーケース

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2022年10月に購入しました。定期的に手入れしていました。大きな傷はありません。是非セットで購入して頂きたいです。※キーケースは箱無しです。＜WhitehouseCox(ホワイトハウスコックス）＞1875年設立されたホワイトハウスコックス社は、英国の伝統的かつ希少なブライドルレザーを扱う代表的なブランドです。現在もその長きに渡る伝統を守り続け、厳選された素材を用い、自国イギリスにて手作業を中心とした生産を貫いています。長い間の使用に耐えられるクオリティの高さから、圧倒的な支持を誇っています。