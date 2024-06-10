DOLCE\u0026GABBANA９５ｃｍドルガバ/ビジューロゴバックル本革レザーベルト

新規IDの方、評価に不安を感じる方とはお取引はできません。※値下げ不可！他サイトでも出品中の為、即購入する前にコメントより在庫の有無をご確認ください。【商品の説明】ブランド：ドルチェ＆ガッバーナカラー：ブラウン系サイズ：９５ｃｍ【素材】本革ゴールド×シルバー金具×天然石【商品の状態】殆ど使用していませんが保管時についた小傷などあります。その他に目立つダメージなどはないと思いますが、中古品のため、新品同様のクオリティーをお求めの方や、転売目的での購入はご遠慮ください。【実寸サイズ】ベルト長さ：最小85cm~最大95cm幅：４ｃｍバックル約9.5ｃｍ×7ｃｍ※素人による計測の為、多少の誤差は予めご了承ください。【注意事項】神経質な方や細部に拘りのある方はご購入をお控えください。ブランド品の特性上いかなる理由がありましても返品はできません。素材...本革カラー...ブラウン



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