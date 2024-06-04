ルイヴィトン/長財布/ダミエ/N63077

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2012年に新宿の高島屋にて購入しました。ブランド：ルイ・ヴィトン/LOUISVUITTON型番：N63077商品：ダミエ 長財布色：グラフィットブラック/黒素材：ダミエキャンバスサイズ幅：約21.0cm高さ：約12.0cmマチ：約2.5cmパスポートも収納可能素人自宅保管のため、完璧をお求めの方はご遠慮ください。比較的きれいな状態です大きなダメージはありません購入時から小銭のファスナーが取れやすいです。ご注意USED品、自宅保管品をご理解の上でご購入お願い致します。神経質な方はご遠慮ください。カラー...ブラック財布形...長財布