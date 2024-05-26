極美品【PORTER】黒 PLUME プリュム ラウンドファスナー長財布 箱付き

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商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、購入お待ちしています。メルカリのルール上、交渉中でも購入者優先です。【商品の状態】使用状況:2回程度使用しました。目立つ汚れ、キズなくとても綺麗な状態です。クローゼットで保管していたので、日焼けなどありません。PORTERポーター179-03867col.10オールレザー×ロゴプレートポーターの真骨頂人気のブラックカラー(PORTERPlumeシリーズ)ヨーロッパの牛革レザーを使用落ち着いたベーシックなデザインながらも高度な脂肪皮を引き立たせる、四方揉みが特徴の高度な縫製技術を用いたハイクラスなレザー財布箱付きです！【サイズ】縦 9.5センチ横 19.5センチ マチ、幅2.2センチ【カラー】ブラック黒【商品の状態】〇表面使用に伴う小傷程度はありますが、目立つ傷はありません。大きな傷、亀裂はございません。〇背面使用に伴う小傷程度はありますが、目立つ傷はありません。大きな傷、亀裂はございません。〇底面使用に伴う小傷程度はありますが、目立つ傷はありません。大きな傷、亀裂はございません。〇内側破れや汚れはございません。開閉に問題もありません。小銭入れもきれいです。〇角目立つ傷はありません。多少の誤差に関してはご理解の程、お願い致します素人の判断ですので、画像にて判断願います。また中古品となりますので、神経質な方は購入をお控えください。不明点に関してはご確認していだき、願いいたします。上記状態をご理解の上判断願います。他のサイトでも出品しておりますがメリットの応じた対応しております。コメントお待ちしております。柄・デザイン...無地