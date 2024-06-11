新品27バンズヴァンズスケートハイ VANS SK8-HI TAPERED

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商品詳細
新品未使用箱ありタグ付き国内正規店購入品正規品保証●サイズ：27cm●スケートハイの脱ぎ履きしやすいテーパードモデルです。スニーカーVANSヴァンズバンズSK8-HITAPEREDスケートハイテーパードVN0A7Q62ZS0PPLHEATHERパープルヘザー1978年に誕生した“#38”のSK8-HIは、よりスケーターの足首を保護するための機能を備えたスケートシューズとして誕生し、通称“HI-TOP”と呼ばれる。足首回りのパッドを排除し、よりスマートでタイトなシルエットを演出するテーパードモデル。
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