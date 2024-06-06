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【SALE 】 925シルバーリング ( RED GARNET )
商品番号 H18450768256
商品名

【SALE 】 925シルバーリング ( RED GARNET )
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 3,663 円
在庫状況 あり

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商品詳細

925シルバーリング▪️Stone/REDGARNET▪️重さ:約15g▪️Size/21号,19号サイズはコメントして下さい。定価¥11880-【SALE】#FSリング#リング*プロフィールを必ずご確認下さい。*落札後のキャンセルと返品はお受け出来ません。*事前に気になる事はお問い合わせ下さい。*値段交渉は希望価格を提示して下さい。但し当方は最低金額で出品しておりますので大幅な値下げは出来ません。*お互いに良い取引をしたいので質問の返信に対して返信出来ない方は、即ブロックさせて頂きます。*又、トラブルになりそうな方や価値観が合わない方にはこちらからキャンセルさせて頂きます。コメントで購入意思を頂いた方を優先的にします。よろしくお願い致します。#925シルバーリング#シルバー925リング#シルバーリング
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