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ボッテガヴェネタ BOTTEGA VENETA コインケース ミニウォレット
商品番号 R36323258475
商品名

ボッテガヴェネタ BOTTEGA VENETA コインケース ミニウォレット
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボッテガヴェネタBOTTEGAVENETAコインケース/ミニウォレットになります。お色は濃緑x水色になります。状態は外側に目立ったダメージはございませんが、コインケース内はコインによる汚れが3枚目の通りございます。中古品につき、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。*保存袋、箱は付属しません。
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