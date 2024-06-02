HIRO(現KIDILL)ミリタリー MA-1ブルゾン ユニセックス ジャケット

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KIDILL前身ブランドHIROのスタジャンMA-1ブルゾンになります。とくに目だった痛みや汚れは感じられません。サイズはフリーサイズです。肩幅ラグラン身幅約67cm着丈トータル約74cm後ろポケットにレースに繋がれたリングが入ってたり面白いデザインになります。腕回りは太めでゆったりめです。ユニセックスで着用可能です。BALMUNGKIDILL99%isjuvenilehallrollcallSIVAkillremoteNOZOMIISHIGUROundercoverblackmeanschlomanoisecraft和洋折衷bodysong.mikiosakabeniituyeahrightgiletHEIHEIkemonoCOMMEdesGARCONSikumiganryuladmusicianmilkboyPSYCHOWORKSkeisukekandamaonosukeeytysVivienneWestwoodhatrahazamaChristiandadaDIETBUTCHERBACKLASHYOHJIYAMAMOTO苺りなはむでんぱ組.inc夢眠ねむCy8erゆるめるモあのちゃんクラストパンツガスマスクパンクファッション袴パンツelephantTRIBALfabricsMUZEnierReStyleKILLSTARankorockPUBLICEYESNieR4jigeNLISTLESSXUgoslowcaravanDISTURBIAPunkRaveQOOZAFUNKYFRUITKRYcivarizereflemkinglymaskankrougeEATMEevelynswankissMARSprincessmelodycandystripperPARADOXTRAVASTOKYOアメカジLevi'sリーバイス等好きな方にもおすすめです。