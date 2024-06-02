K10 パールキャッチ ピアス 【キュイキュイ cui-cui】

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キュービックジルコニアを5石あしらったバーが正面をむき、ユニークな形がさりげなく個性を出してくれます。一見フープピアスのように見えますが耳の下からちょこんと顔を出すパールが可愛らしく、華奢ですが圧倒的な存在感を放ってくれます。人気のパールキャッチです。写真4枚目のように、チャームと合わせても可愛いです。（チャームは別で出品中です。）K10イエローゴールド淡水パールキュービックジルコニアピアスをたくさん集めていて、つけることなく飾っていました。箪笥の肥やしになっていたので、出品いたします。未使用ですが、一度人の手に渡ったユーズド品になりますので、気になる方はご遠慮ください。スタージュエリー、ete、ageteお好きな方、いかがでしょうか？カラー···ゴールド材質···ゴールド