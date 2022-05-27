KOMATSU WING キャップ

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商品詳細
KOMATSUWINGのキャップになります。清掃はしておりますが、取りきれなかった汚れ等があります。画像判断で、お願いいたします。使用したかは、はっきり覚えておりません。自宅保管、中古品になりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。⚠️発送はネコポスに入るよう折り畳んで発送します。即購入OK‼️KOMATSUWINGKOMATSUコマツキャップ帽子
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