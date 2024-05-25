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ポールスミス ネックレス 箱あり プレート ロゴ
商品番号 F68667893574
商品名

ポールスミス ネックレス 箱あり プレート ロゴ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバーカラー···シルバー購入後自分には合わないと思い出品しました。着用は1度しかしてないため美品ですが神経質な方はご購入をお控えください。
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