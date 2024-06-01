Von Dutch　メッシュキャップ　カモフラージュ　3915

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ご覧いただきありがとうございます。※こちらの商品は状態確認の為、ご購入前にコメントをお願いします。また、値下げ交渉は不可とさせていただきます。【ブランド】VonDutch/ボンダッチ【カラー】グリーン系 迷彩【仕様】VonDutch(ボンダッチ)の中でも人気の高いトラッカーメッシュキャップ。トラヴィス・スコットが着用していた、貴重なワッペン反転モデルです。サイズ調整可能なスナップバックタイプ。Y2K、ストリート系が好きな方におすすめです。【サイズ】スナップボタンで調整可能。 サイズ感は写真五枚目を参考にして下さい。【素材】不明 (記載なし)【状態】若干の着用感、スレ傷、素材特有の色ムラ、糸の飛び出しなどがございます。他に目立ったダメージは見当たりませんが、あくまで中古品である事をご理解いただいた上でのご購入お願い致します。【付属品】無し。プロフィールをご確認いただき、ご不明点がありましたらコメントをよろしくお願いします。efm391523.9.2