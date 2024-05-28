Fantastic Man Silver Ring 17号

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商品詳細
材質···シルバーファンタスティックマンのシルバーリング4,5年前に新宿伊勢丹メンズ館で購入30000円すこししました。当時は着けていましたがここ数年アクセサリーをつけなくなったのでお譲りします。使用に伴う小さな傷がありますが、シルバーアクセサリー特有の味だと捉えて頂けたら幸いです。純正袋付き材質Silverサイズ17号実寸外径22mm内径18mm幅 9mm中古品であることをご理解頂けたら幸いです。#ファンタスティックマン#トムウッド#tomwood#シルバーアクセサリー#リング
http://narcologia.ru/goods/cotton751961.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant909982.html
http://narcologia.ru/goods/Addict575718.html
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