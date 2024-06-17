NIKE AIR MAX 720 20 \

限界お値下げです！！土、日限定でお値下げしておりますので、是非この機会にご検討してみて下さい！！#NIKEエアマックス72020バブルパックです。サイズ26cmになります。NIKEオンラインショップにて購入致しました。数回着用で使用感はあります。全体的に綺麗ではありますが、写真⑤にありますように靴裏に傷があります。(小石を踏んだ傷になります)写真④にある左側の靴裏に隙間が見えますが、購入した時からです。【定価】￥20900※スニーカーダンクさんでは(同じサイズ、新品商品)プレ値がついてます。この価格でエアマックス720はお買得かと思いますのでご検討してみて下さい。あくまでも中古品ですので、ご理解ある方ご購入お願いいたします。※購入時の箱無しでの発送となります。アッパーをクリーンなホワイトでカラーリング。サイドディテールを虹色に輝くグラデーションが美しいイリディセントカラーで配色。各所を梱包材のプチプチにインスピレーションを受けデザイン。人気モデル···NIKEエアマックス



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NikeOsaka STORE BLOG: February 2020 ARCHIVES



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