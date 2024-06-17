イーグルペンダントトップ チェーン 登坂広臣 芸能人 着用 ...

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こちら登坂広臣さんが多くの場面にて昔から最近まで着用していた物と同型になります。ブランドはノーブランドですがしっかりとシルバー925の為重みもあります。全く使用していなかった為酸化で黒くなってしまっていますが磨いて頂ければシルバーに戻ります。イーグルネックレス登坂広臣芸能人着用シルバー925