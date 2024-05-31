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正規】定価83,600円 VERSACE ヴェルサーチェ メデューサ ネックレス
商品番号 C24495958167
商品名

正規】定価83,600円 VERSACE ヴェルサーチェ メデューサ ネックレス
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 22,608 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※値下げ不可、即購入可能です。ご覧いただきありがとうございます。イタリアのファッションデザイナーであるジョバンニ・マリア・ヴェルサーチェことジャンニ・ヴェルサーチェが作ったブランド。2018年10月からこれまでのヴェルサーチからヴェルサーチェに変更となっています。こちらはヴェルサーチェのアイコンメドゥーサネックレスです。アイコニックなメドゥーサメダリオンを、クリスタルを飾ったゴールドトーンのネックレスで降臨させて。ヴェルサーチェのジュエリー製品には、鉛およびニッケルを一切使用していません。すべて低アレルギー性素材を使用。仕様メドゥーサのメダリオン付きネックレスゴールドトーンのメタル、スワロフスキークリスタル、ロブスタークラスプ留め、メタル100%イタリア製水分、香水等で傷むことがありますのでご注意ください。商品番号DG1E009-DJMX_D01O長さ：40cm直径：3.3cmプレゼントにもおすすめ。海外の正規取扱店より買った正真正銘の正規品です。付属品はボックス、カードです。QRコードなしのため少しお安くしています。画像に写っているメデューサの透明なシートはついていない場合もあります。グレカモチーフの向きはランダムです。購入後は東京から1-2日で発送いたします。
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