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ISAMU　KATAYAMA BACKLASH キーホルダー
商品番号 N72596231845
商品名

ISAMU　KATAYAMA BACKLASH キーホルダー
ブランド名 イサムカタヤマバックラッシュ
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

経年保管品です革用オイリングしてますので、艷やかで深味出てます元の色はこげちゃですが、オイリングで黒っぽく見えます。革の曲がる部分は多少傷みあります。この先は全ての商品に書き添えておりますが、出品前、検品してますが経年品ですので多少の劣化ございます。傷み色褪せ色剥げ欠け等の見落としや説明間違い勘違い等、私も人間ですので万一ありましたらお許しくださいませ。
http://narcologia.ru/goods/navigate470230.html
http://narcologia.ru/goods/reboot144536.html
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