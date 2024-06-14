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シルバーリング　　メンズリング　　シグネットリング　印台リング　レディースリング
商品番号 L28014738499
商品名

シルバーリング　　メンズリング　　シグネットリング　印台リング　レディースリング
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シルバー925製のシンプルなスクエアリングです新品未使用　国内生産製です材質···シルバー925カラー···シルバーサイズ　18号
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