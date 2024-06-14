NEW ERA 9FIFTY MADCATZ コラボ 限定

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商品詳細
格闘ゲームのアケコンで有名なMADCATZのスクラッチロゴのニューエラキャップです。現在は販売されておらず、貴重な商品です。金欠のため、コレクション保管品を出品します。状態：未使用発送方法：60サイズの箱で発送カラー···チャコール形···ベースボール#ストリートファイター#ストリートファイター6#鉄拳#梅原#newera#コラボ#コラボレーション#キャップ#NEWERA#ニューエラ#9fifty#59fifty#9FIFTY#59FIFTY#リュウ#チュンリー#マッドキャッツ#MADCATZ
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