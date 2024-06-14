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TMBHソフトスノーカーフ黒名刺入れ/カードケース
商品番号 M38619305637
商品名

TMBHソフトスノーカーフ黒名刺入れ/カードケース
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TMBHの名刺入れになります。数回の使用のみでほぼ新品同様品になります。状態は良いですが、神経質な方はご購入をお控えください。カラー···ブラック素材···本革付属品お付けいたします。
http://narcologia.ru/goods/smear956204.html
http://narcologia.ru/goods/smear714704.html
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