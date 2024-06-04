e135 メンズ　シルバー925 ピアス

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商品詳細
【安心の上品素材】ピアスメンズの地金には品位925のスターリングシルバーを使用しております。ピアスには18金ブラックゴールドがメッキされており、一般的なシルバー925ピアスよりも独特の光沢感があります。ご安心使える金属アレルギー対応ピアスフープ。18金ピアスリングはあなたのファッションに特化しています。【商品仕樣】2個入。フープピアス内径：13mm。ピアスメンズはワンタッチ着脱式なのでつけやすい。装着過程をより快適にするシルバー925ピアス。毎日着用できる金属アレルギー対応ピアス。
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