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e135 メンズ　シルバー925 ピアス
商品番号 D85825243623
商品名

e135 メンズ　シルバー925 ピアス
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,812 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【安心の上品素材】ピアスメンズの地金には品位925のスターリングシルバーを使用しております。ピアスには18金ブラックゴールドがメッキされており、一般的なシルバー925ピアスよりも独特の光沢感があります。ご安心使える金属アレルギー対応ピアスフープ。18金ピアスリングはあなたのファッションに特化しています。【商品仕樣】2個入。フープピアス内径：13mm。ピアスメンズはワンタッチ着脱式なのでつけやすい。装着過程をより快適にするシルバー925ピアス。毎日着用できる金属アレルギー対応ピアス。
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