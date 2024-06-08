極美品　ポールスミスコレクション　スーツセットアップ　グレンチェック　Lサイズ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！気になる点等ございましたら、ご連絡下さい(^^)◆アイテムPaulSmithCOLLECTION ポールスミスコレクション メンズ スーツセットアップ シングル 2B 2ボタン 茶 ベージュ チェック グレンチェック 冠婚葬祭 パーティ 紳士 春 夏 秋 冬 Lサイズ 未使用級◆カラーブラウン ベージュ ※写真の写り方やお手元の端末により、風合いや色合いが異なる場合が御座います。ご了承下さい。◆サイズ【ジャケット】肩幅 約42.5cm袖丈 約63.5cm身幅 約49.5cm着丈 約71cm【パンツ】ウエスト 約82cm総丈 約105cm股下 約81cm渡幅 約30cm裾幅 約19cm※平置き採寸。素人採寸のため、多少の誤差はご了承くださいm(__)mお手持ちのジャケット、パンツを参考にしていただくと、イメージしやすいかと思います(^^)◆素材ウール100％◆状熊使用感も少なく、目立ったシミや汚れはないと思います。全体的に綺麗な状態で、たくさんご使用頂けます！※あくまでもused品です。わずかな傷やスレなどはご了承下さい。◆付属品なし◆発送簡易包装にて、らくらくメルカリ便で1〜3日程度で発送いたします！◆購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD)質屋・古物市場・ストア商品※ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いしますm(__)m◾️サイズ
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