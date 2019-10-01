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『ダンス教室』　『ダンスクラス』　　アーティスト： エドガー・ドガ　バレエ
商品番号 D91544768906
商品名

『ダンス教室』　『ダンスクラス』　　アーティスト： エドガー・ドガ　バレエ
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 8,720 円
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商品詳細

『ダンス教室』　アーティスト：エドガー・ドガ『ダンス教室』は、エドガー・ドガによる1874年の絵画です。メトロポリタン美術館のコレクションにあります。パリのオルセー美術館での絵画とその関連作品はバレエをテーマにしたドガの最も野心的な作品の1つです。アーティスト：エドガー・ドガ展示場所：メトロポリタン美術館時代・様式：印象派ジャンル：歴史画◯リビング、洋室、バレエ教室ほか華やかにする逸品です！◯絵自体もさることながら、額縁も大変高級感があります！◯額のサイズ縦約69cm、横約61cm◯飾る前面は目立った傷などはございませんが、裏側はやや経年劣化感がございます（現状問題ないですが、ベニア板なのでホームセンターにて安価で新装可能です）。◯あくまでも中古品としてNC・NRで宜しくお願い致します。
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