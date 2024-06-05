メゾンタクヤ TT2 ロングウォレット

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MAISONTAKUYA(メゾンタクヤ)TT2ロングウォレット3年程使用しその後は自宅保管になります。使用年数ありますが大事に使っていたので比較的キレイかと思います。箱と巾着は破棄しています。カラー···ブラック×ブルー柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革#MAISONTAKUYA#メゾンタクヤ#俺のダンディズム