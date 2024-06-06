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商品詳細
新品未使用発送は簡易包装してポストに投函予定です。THE NORTH FACEノースフェイスアウトドアテックロゴキャップ Tech Logo Cap キャップ 帽子 ぼうし 通気性NN02285NT軽量でしなやかなストレッチキャップです。速乾性だけでなく、軽量性にも優れているため、フィールドを選ばすに幅広いアクティビティで活用ができます。サイドと後部にはレーザーホールを設け通気性を向上。ストリートシーンでも使いやすいフラットバイザータイプです。素材：ポリエステル97％、ポリウレタン3％仕様：蒸気を効果的に排出するベンチレーションを運動性を妨げず、操作可能なポジションに配置。アメリカンホックによるサイズ調整可能
http://narcologia.ru/goods/unusable133474.html
http://narcologia.ru/goods/response203042.html
http://narcologia.ru/goods/approximate690320.html
ノースフェイス アウトドアテックロゴキャップ NN02285 NT ニュートーブ
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