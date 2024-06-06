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ノースフェイス アウトドアテックロゴキャップ NN02285 NT ニュートーブ
商品番号 G88602550739
商品名

ノースフェイス アウトドアテックロゴキャップ NN02285 NT ニュートーブ
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用発送は簡易包装してポストに投函予定です。THE　NORTH　FACEノースフェイスアウトドアテックロゴキャップ　Tech　Logo　Cap　キャップ　帽子　ぼうし　通気性NN02285NT軽量でしなやかなストレッチキャップです。速乾性だけでなく、軽量性にも優れているため、フィールドを選ばすに幅広いアクティビティで活用ができます。サイドと後部にはレーザーホールを設け通気性を向上。ストリートシーンでも使いやすいフラットバイザータイプです。素材：ポリエステル97％、ポリウレタン3％仕様：蒸気を効果的に排出するベンチレーションを運動性を妨げず、操作可能なポジションに配置。アメリカンホックによるサイズ調整可能
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