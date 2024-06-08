最終値下ニューエラxコインパーキングデリバリー5950STUSSYビームス

※商品説明は最後までご覧ください。ニューエラ59FIFTYCOINPARKINGDELIVERYブルックリン・ネッツブラック6,600円税込Z世代を代表する覆面アーティスト、COINPARKINGDELIVERYとのコラボコレクション。ブランドを象徴するキャラクターである、白井さん、片山さんをメインモチーフに採用。シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTY。フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエット。サイズ調整のない仕様で、約1cm刻みのサイズ展開。頭の小さい方から大きな方まで、ジャストサイズで被ることができます。また、アジャスターがないので、リアのシルエットが美しく、頭の形が綺麗に見えます。#ユニセックスカラーブラックサイズ71/2で59.6センチ程度。自宅保管のため、画像確認の上ご検討ください。#ニューエラ#NEWERA#コインパーキングデリバリー#NBA※トラブル防止のため、自己紹介欄を必ずご覧ください。※基本的にお値下げ不可です。大幅な値下げ交渉はおやめください。※基本的に返品はご対応致しかねます。ご不明な点は、必ず事前にご質問ください。



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