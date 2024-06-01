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カーハート デトロイトジャケット　90s モスグリーン　yyj 97mos
商品番号 J45449458789
商品名

カーハート デトロイトジャケット　90s モスグリーン　yyj 97mos
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 24,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カーハートUSA、メキシコ製デトロイトジャケットモスグリーンサイズMくらいユースのXLとなります。着丈60cm身幅52cm袖丈64cm肩幅44cm172cmですが余裕で着れます。袖のハチノスが気に入ってました。よろしくお願いします
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