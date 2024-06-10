【美品】バズリクソンズ タンカースジャケット/BR13113

【Lot.No.13113】2ndARMORDIV.バズリクソンズのタンカースジャケットです。『Fury』の劇中で、主演ブラッド・ピットが着用するタンカースジャケットを忠実に再現したモデルパッチポケットのタイプの初期型で、第2機甲部隊章と2等軍曹の階級章が\"手縫い\"によって、より際立つ存在となっております。■Size：38(Mサイズ)■素材表地：コットン100%裏地：ウール90%ナイロン10%リブ：ウール100%着丈約61cm袖丈約58cm肩幅約47cm身幅約54cm現在の新品定価格は約60000円相当の商品になります。状態も非常に良く、真鍮製のジッパーの経年変化以外には色落ちや破れ等は見受けられません。各リブの状態も良好です。◎お値下げ希望の方はお気軽にコメントいただけると幸いです。※発送の際、折り畳む事によるシワ等が出来る場合があります。予めご了承下さい。※素人採寸です。予めご理解いただけると幸いです。#バズリクソンズ#buzzricksons#タンカースジャケット#タンカース#ブラッドピッド#フューリー#アメカジ#ma1#MA1



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