JIMMY CHOO ジミーチュウ　長財布　フィリッパ

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JIMMYCHOOで1番人気の上質なレザーに大きさの異なるスタースタッズが散りばめたFILIPAフィリッパシリーズのラウンドジップロングウォレットです。7年前ぐらいに大阪で購入、1〜2年ほど使用して眠っておりました。ギャランティカード、保存箱、保存袋があり本物です。(保存箱、保存袋に一部汚れあり)いい感じにヴィンテージ感がでております。外ファスナーについているチャームの革紐部分が少し擦れていますが、使用に問題はありません。【サイズ】縦11cm、横20cm、マチ2cm【仕 様】ラウンドファスナー式開閉、札入れ2ヶ所、オープンポケット2ヶ所、カードポケット8ヶ所、ファスナー式コインケース1ヶ所【素 材】カーフレザー/牛革【付属品】ギャランティーカード、ケアガイド、保存袋、保存箱【生産国】イタリア（MadeinItaly）