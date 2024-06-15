☆在庫処分 ライオンハート LION HEART ステンレ MN002N 542

補足説明：ライオンハートLIONHEARTステンレスネックレスLHMN002N542複数店舗で販売させて頂いておりますため、売り切れ次第終了となります。商品内容 ：素材:ステンレススチール(ブラックIPメッキ加工)チェーン長さ:45cm+5cmアジャスター付属品:オリジナルケース、巾着、ショッピングバッグブランド説明:強く、美しい魅力と、アクセサリーを絆と捉えたコンセプトを掲げ、メンズ・レディースのカテゴリーにとらわれないアクセサリーブランド、『LIONHEART』。その強さと美しさをダイヤモンドに代表されるブリリアントカットのデザインで表現し、ブランドロゴやオブジェとして象徴的に展開しています。メンズの特化したブラックシリーズの登場。ブランドなど ：//LIONHEART(ライオンハート)のストアを表示梱包にも注意してお届け致します。土日祝に関して、配送業者がお休みであるため、土日祝前のご注文は出荷が遅れる可能性があります。ご理解の上ご購入下さいませ。いつまでもありがとうございます。



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