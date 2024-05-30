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希少　vans TAKA HAYAHI ゼブラ　28.5
商品番号 T52369848596
商品名

希少　vans TAKA HAYAHI ゼブラ　28.5
ブランド名 バンズボルト
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。以下お読みいただき、ご理解頂けた方からのみ購入をお待ちしています。定価以下になります。vansvaultの生産が無くなるので貴重になると思います。毎度即完するデザイナーTAKAHAYAHI(タカ・ハヤシとVAULTBYVANSの高級コラボ。本作では定番モデルをベースに使いながら、TAKAHAYAHIらしいネイティブ感を醸し出す素材やディテールを加えた。STYLE138ではプレミアムな素材を使用しアニマル柄を大胆に採用\"ゼブラ\"や\"チータ\"をアウトサイドに配置、あえてインサイドは無地で素材感を切り替えることで遊び心をプラス。秀逸なカラーリングを落とし込んだ一足になります。購入先　ビリーズ　オンライン　サイズ　28.5カラー　ゼブラ状態　試着のみ　注意事項:個人保管品につき、状態等は画像でご自身でご確認頂きご納得しご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。完璧を求める方はご遠慮ください。神経質な方はご遠慮ください。ご不明な点はご質問ください。WACKOMARIABreakfastclubアロハシャツ野村訓市木村拓哉　conversesupremeアロハ　wtapsvansゴローズ　wtapsm\u0026m野口剛　SupremeHYSTERICGLAMOURBeanieニット帽キャップ木村拓哉northFace三代目登坂nbaヒステリックグラマーマインデニム野口強ワコマリアキムタクsupreme舐達麻　offwhiteレオパードシャツ　長谷川昭雄　wtapsneighborhoodah.hahsszennoyスタイリスト私物　木村拓哉　GraphpaperUNUSED中村ヒロキ　kithアパートメント　COMOLIbeamsオーバーサイズ　ビッグシルエット　POLORALPHLAURENcootieproductionsネイビー　AimeLeonDorexlxxlzone横浜アリーナ　クロムハーツ　クルーネック　championundercoverクロスボーン　jungleteamjacketwcpoカウラム　スウェット　エラ　スケハイ　レオパード
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