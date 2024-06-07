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バルマンネックレス
商品番号 R67684267219
商品名

バルマンネックレス
ブランド名 バルマン
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ゴールドバルマンネックレスです。全長48センチ。幅は約7㍉です。存在感ばっちりのネックレスです❢バルマン好きにオススメです❣レディースにもオススメです❣
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