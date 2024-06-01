バレンチノ　プラチナK18金リング　私的刻印あり

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一度着用のみと聞いてますサイズは夫の両親が若い頃に購入し曖昧ですので画像で確認お願いいたします14くらいかなぁと箱等はございません本体のみになります30年は経過してるはずですが、磨いて無い割に状態はいいと思います２つあるうちの一つです一つは7号くらいかと思います素材はプラチナと18金ですカラー...シルバー材質...プラチナ重さ見えにくいですが、3.5です私的刻印がある為お安くしております