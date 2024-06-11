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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。PORTERのカレントの長財布です。静かな波を思わせる繊細なエンボス加工がほどこされたかぶせ蓋タイプのウォレットです。軽くて薄いロングウォレットはスーツの胸ポケットにもスッキリ収まります。★状態使用に伴う多少の型崩れなど中古品として一般的な使用感はありますが、まだまだ長くお使いいただける状態です☆★タイプかぶせ型長財布★素材表：牛ステア（コンビネーション鞣し）（エンボス加工）裏：ポリエステルジャカード（裏面：アクリルコーティング）★カラーブラック・ネイビー★サイズW19×H10(cm)厚さ：2.5cm重量：約130g★仕様外：フリーポケット×１中：フリーポケット×２小銭入れ×１札入れ×２カードポケット×１２柄・デザイン...無地カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革C0353-0372
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate443548.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless802059.html
http://narcologia.ru/goods/choice60985.html
【美品】PORTER カレント 長財布 ロングウォレット 金属プレート | フリマアプリ ラクマ
【美品】PORTER カレント 長財布 ロングウォレット 金属プレート
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良品 PORTER 吉田カバン ポーター カレント 長財布 ブラック8544-
PORTER - 廃版品希少✨PORTER カレント ロングウォレット 長財布 ロゴ ...
ポーター 吉田カバン／PORTER 財布 ウォレット メンズ 男性 男性用レザー 革 本革 ブルー 青 029-03887 ARRANGE WALLET アレンジ コンパクトウォレット 小銭入れあり 三つ折り シボ革 シュリンクレザー
PORTER - ポーター 吉田カバン／PORTER 長財布 財布 ウォレット メンズ ...
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