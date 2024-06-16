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ハンティングジャケット ラルフローレン 大きいサイズ
商品番号 R36708005321
商品名

ハンティングジャケット ラルフローレン 大きいサイズ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 12,690 円
在庫状況 あり

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商品詳細

断捨離のため出品します。25年前に古着屋で購入したヴィンテージのハンティングジャケットになります。目立ったキズは見受けられませんがあくまでも中古品という事をご理解いただいたうえでご購入をよろしくお願いいたします。身幅約65cm着丈約76cm古着ヴィンテージラルフ大きいサイズビックサイズアメカジXXL
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