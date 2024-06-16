ハンティングジャケット ラルフローレン 大きいサイズ

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断捨離のため出品します。25年前に古着屋で購入したヴィンテージのハンティングジャケットになります。目立ったキズは見受けられませんがあくまでも中古品という事をご理解いただいたうえでご購入をよろしくお願いいたします。身幅約65cm着丈約76cm古着ヴィンテージラルフ大きいサイズビックサイズアメカジXXL