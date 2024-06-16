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シカゴブルズ　bulls ニューエラ　ジョーダン　Jordan
商品番号 B44520859565
商品名

シカゴブルズ　bulls ニューエラ　ジョーダン　Jordan
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シカゴブルズの青いキャップになります。サイズはadjustableになりますので、お好みのサイズで着用することができます。新品未使用で状態がいいので、ぜひよろしくお願いいたします。シカゴブルズChicagoBullsジョーダンピッペン　デニスロッドマンニューエラカラー···ブルー
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