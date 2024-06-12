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アンダーアーマー　SPINE ランニングシューズ　黒　29 未使用
商品番号 M72785775065
商品名

アンダーアーマー　SPINE ランニングシューズ　黒　29 未使用
ブランド名 アンダーアーマー
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【サイズ】JP：29cm／US：11【色】ブラック／グレー【状態】紙タグ付いている試着程度の綺麗な状態です。最近の購入ではないので、新品にはしておりません。他のスニーカーと収納したのでソールに極多少のスレがあったりしますが、特に支障はございません。まだまだご安心してご着用いただけます。【その他】クッショニングが良いランニングシューズです！合わせやすいブラックで、色々なトレーニングにもお使い頂けると思います！ご質問等はお気軽にどうぞ！！SNK-803RUNINGTRAINING
http://narcologia.ru/goods/forthcoming903892.html
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