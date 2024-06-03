クロムハーツ　ドックタグ　ボールチェーン　セット

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商品詳細
材質···シルバーサイズ…トップ 約2.1㎝ｘ0.9㎝ チェーン 約44㎝インボイスは紛失してしまいましたが正規店での購入です。クロムハーツのシルバー磨き(使用感少しあり)も含めてお写真に写っている5点全てセットにてお譲り致します。※購入希望の方お値下げ交渉あり◎
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CHROME HEARTS クロムハーツ ドッグタグ ボールチェーン セット SILVER925 瑞穂店
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