VELVET REVOLVER Ring サファイア ピストル リング 銃

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商品詳細
JUSTINDAVISVELVETREVOLVERRingSRJ787サイズ 17号素材:SAPPHIREサファイア加工:いぶし幅約17mm/厚み約3.5mm新品未使用※購入時付属のビニール袋、巾着袋付き箱は付属しません【【【値下げ不可】】】しつこい方、ブロックします。何度もいいねをされる方、迷惑なのでやめてください。※正規店購入品ですが、単品でのギャランティカードはありません。ご希望の場合は、個人情報を塗りつぶしたコピーを同封いたします。#JustinDavis#ジャスティンデイビス#ジャスティン#王冠#クラウン#LiSA#清春#土屋アンナ#ロイヤルオーダー#royalorder#パンク#ロック#シド#サファイア#ピストル#拳銃#銃#リボルバー#REVOLVER
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